Dans le genre « montres originales », aujourd’hui nous vous présentons « Ibiza Ride », par The One.

C’est l’un des premiers modèles à proposer un affichage de type binaire. Celui-ci est réalisé par trois colonnes de leds qu’il suffit de calculer pour connaître l’heure. Même si ce n’est sans doute pas le moyen le plus rapide ni le plus simple pour la lire, les plus geek d’entre-nous n’auront aucune difficulté à le faire.

C’est bien sûr un objet très tendance, plutôt voyant, destiné à une clientèle jeune et branchée. A noter que l’affichage de la date suit la même logique binaire.

Située entre 150 et 250 Euros, Ibiza Ride par The One reste dans un domaine accessible, avec des matériaux de type acier ou cuir pour le bracelet.

Le modèle présenté, l’Ibiza Ride, est vendu au prix de 198,90 €.